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"Ловец Шахедов". Как работает система противодействия вражеским дронам (видео)

Фото: в ВСУ показали, как работает "Ловец Шахедов" (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вооруженных силах показали, как работают "Ловцы Шахедов" - Fortem DroneHunter F700, которые недавно закупила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александра Павлюка.

В Украину уже поступило шесть таких систем противодействия враждебным беспилотникам.

Генерал отметил, DroneHunter F700 являются самой современной оборонной технологией, которая защищает стратегические объекты США.

"Эта система - надежный защитник от вражеских беспилотников, способна выявлять все типы летательных средств. Она может охотиться на Shahed или "Орлан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину прибыли системы противодействия вражеским беспилотникам, которых называют "Ловцы "Шахедов". Они защищают энергетические объекты от атак дронов.

Как известно, сбор средств на "Ловцов Шахедов" стартовал еще осенью прошлого года, он был организован UNITED24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым.

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