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"Ловець Шахедів". Як працює система протидії ворожим дронам (відео)

Фото: у ЗСУ показали, як працює "Ловець Шахедів" (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

У Збройних силах показали, як працюють "Ловці Шахедів" – Fortem DroneHunter F700, які нещодавно закупила Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександра Павлюка.

В Україну вже надійшло шість таких систем протидії ворожим безпілотникам.

Генерал зазначив, що DroneHunter F700 є найсучаснішою оборонною технологією, яка захищає стратегічні об'єкти США.

"Ця система - надійний захисник від ворожих безпілотників, здатна виявляти всі типи літальних засобів. Вона може полювати на Shahed або "Орлан"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну прибули системи протидії ворожим безпілотникам, яких називають "Ловці "Шахедів". Вони захищають енергетичні об'єкти від атак дронів".

Як відомо, збір коштів на "Ловців Шахедів" стартував ще восени минулого року, він був організований UNITED24 спільно з Monobank та блогером-волонтером Ігорем Лаченковим.

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