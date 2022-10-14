В Украине стартовал сбор средств на "Ловца Шахидов"
UNITED24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым объявили сбор средств на "Ловца Шахидов" - системы противодействия дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
На что и сколько собирают?
Название системы и производителя противодронов не называют. Однако, по информации организаторов, речь идет о системах, которые стоят на вооружении НАТО.
В ходе акции планируется собрать 100 миллинов гривен.
Участники могут получить призы
Ко Дню защитников и защитниц Украины организаторы сбора разыгрывают среди участников 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю ВСУ". Cто браслетов подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Как утверждают организаторы, эти браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 гривен.
Фото: браслет из партии Азовстали (t.me/zedigital)
Как присоединиться к сбору?
Средства на противодронные системы можно отправить на банку Monobank. Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.
Его результаты будут опубликованы в Telegram-канале соучредителя Monobank Олега Гороховского "ОГо!"- 16.10.2022 в 17:00.
Напомним, ранее мы писали, что после массированных обстрелов Украины 10 октября волонтер Сергей Притула, блогер Игорь Лаченков и активист Сергей Стерненко запустили сбор средств на покупку дронов-камикадзе для ВСУ.
Также общественная организация VATRA открыла сбор средств для украинских военных.