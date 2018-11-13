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Лоукостер Wizz Air почав літати з Харкова в Лондон

Новини » Туризм    13.11.2018 - 16:34
Лоукостер Wizz Air почав літати з Харкова в Лондон
Фото: Wizz Air (wizzair.com)

Рейси в аеропорт Лондон-Лутон з Харкова Wizz Air будуть виконуватися тричі

Угорська компанія-лоукостер Wizz Air виконала у вівторок, 13 листопада, перший рейс з Харкова в аеропорт Лондон-Лутон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Відзначається, що перший рейс в Лондон вирушив з Харкова о 13:24 за київським часом. Перельоти за маршрутом будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах літаками Airbus A320-232.

Також в авіакомпанії відзначили, що 25 листопада з Харкова Wizz Air запускає рейси до Відня. Вони будуть виконуватися по середах і неділях, а з 18 лютого - по вівторках, четвергах, суботах.

Крім того, до кінця року почнуться польоти літаків лоукостера зі Львова у Франкфурт-Хан - з 14 грудня по понеділках і п'ятницях, а до 2019 року - по середах і неділях.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air значно скоротила час безкоштовної реєстрації для зворотних рейсів за квитками, в яких пасажир не оформив послугу вибору місця.

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