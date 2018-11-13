Лоукостер Wizz Air начал летать из Харькова в Лондон

Фото: Wizz Air (wizzair.com)

Рейсы в аэропорт Лондон-Лутон из Харькова Wizz Air будут выполняться трижды

Венгерская компания-лоукостер Wizz Air выполнила во вторник, 13 ноября, первый рейс из Харькова в аэропорт Лондон-Лутон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что первый рейс в Лондон отправился из Харькова в 13:24 по киевскому времени. Перелеты по данному маршруту будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам самолетами Airbus A320-232.

Также в авиакомпании отметили, что 25 ноября из Харькова Wizz Air запускает рейсы в Вену. Они будут выполняться по средам и воскресеньям, а с 18 февраля - по вторникам, четвергам, субботам.

Кроме того, до конца года начнутся полеты самолетов лоукостера из Львова в Франкфурт-Хан - с 14 декабря по понедельникам и пятницам, а с 2019 года - по средам и воскресеньям.

Напмоним, авиакомпания Wizz Air значительно сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.