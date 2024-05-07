Не только Европа. Где летают украинские авиакомпании за границей

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации уже более двух лет. Однако украинские авиакомпании нашли возможность продолжать работу за границей.

В каких странах сейчас выполняют рейсы авиаперевозчики из Украины, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания SkyUp использует семь самолетов

Авиакомпания SkyUp смогла вывезти почти весь свой флот за границу до российского вторжения. Последний самолет авиаперевозчик эвакуировал из аэропорта Борисполь в 2023 году.

Сейчас SkyUp летает на 7 авиалайнерах: пяти Boeing 737-800 на 189 мест и двух Boeing 737-700 на 149 мест.

Как выяснили в издании, два самолета SkyUp базируются в столице Молдовы Кишиневе. Один из них выполняет рейсы молдовской авиакомпании Flyone, другой – молдовской авиакомпании HiSky.

Еще два авиалайнера летают под кодом мальтийского подразделения авиакомпании и перевозят туристов из Европы на курорты. Также один Boeing 737-800 арендует авиакомпания FlyEgypt. Самолет перевозит туристов из Европы на египетские курорты.

Еще два самолета авиакомпании SkyUp базируются в столице Бангладеш Дака и выполняют рейсы по заказу US-Bangla Airlines.

Также SkyUp запустила авиакомпанию на Мальте – SkyUp MT, во флот которой перешли три самолета по украинской регистрации.

"Роза Ветров" летает из Молдовы и Черногории

Авиакомпания "Роза Ветров" после начала российского вторжения не могла продолжить работу, потому что ее флот оказался заблокирован. Но в конце 2022 года в авиапарк перевозчика перешли три самолета крупнейшей авиакомпании МАУ.

Фото: Самолет Boeing 737-800 "Розы Ветров" в аэропорту Кишинева (avianews.com/Анатолий Панченко)

В настоящее время "Роза Ветров" эксплуатирует Embraer E190, Boeing 737-800 и Boeing 737-900ER.

Embraer базируется в Черногории и выполняет рейсы авиакомпании Air Montenegro. Два других самолета перевозят пассажиров по заказу молдовской авиакомпании Flyone.

Skyline Express выполняет рейсы из Европы на курорты

До февраля 2022 года авиакомпания Skyline Express называлась Azur Air Ukraine и перевозила клиентов туристического оператора ANEX Tour. После начала полномасштабной войны авиакомпания прекратила все рейсы. Часть самолетов осталась заблокированы в Украине.

Весной 2023 года Azur Air Ukraine начала работу под новым названием и с новым флотом. Авиакомпания получила два Boeing 757-300, на которых начала перевозить туристов из Польши и стран Балтии на морские курорты.

Фото: Самолет авиакомпании Skyline Express Airlines в аэропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)

В 2024 году во флот Skyline Express поступил третий самолет – Boeing 737-900ER. Он перевозит туристов со всей Европы в курорты.

Skyline Express осуществляет рейсы как под собственным кодом, так и летает на заказ турецкой чартерной авиакомпании Mavi Gök Airlines (MGA). Этому турецкому авиаперевозчику принадлежат самолеты из флота Skyline Express.

Украинские авиакомпании сдают свои самолеты вместе с экипажами в мокрый лизинг другим авиаперевозчикам. Такое сотрудничество позволяет украинским авиакомпаниям продолжить работу и сохранить персонал, пока нет возможности летать в Украине.

Напомним, мы писали, когда в Украину полетят пассажирские самолеты. Обсуждения об открытии отдельных аэропортов Украины для гражданской авиации продолжаются с 2022 года.

Также мы рассказывали, в каких странах чаще всего видели самолеты украинской авиакомпании. В прошлом году SkyUp выполнила 10,5 тысяч рейсов в 53 страны.