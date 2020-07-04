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МЗС Росії звинуватив американську розвідку в наркоторгівлі

Новини » Політика     04.07.2020 - 18:14
МЗС Росії звинуватив американську розвідку в наркоторгівлі
Фото: МЗС Росії (mid ru)

Раніше з'явилася інформація, що Росія пропонувала Талібану гроші за вбивство американських військових в Афганістані

Звинувачує Російську Федерацію в змові з талібами розвідка Сполучених Штатів бере участь у наркоторгівлі з Афганістану. Ця інформація ні для кого не є таємницею і всі, у тому числі і Афганістан, сприймають дії американців як даність.

Про це заявив спецпредставник президента РФ по Афганістану, директор Другого департаменту Азії МЗС Росії Замір Кабулов, передає видання "Комерсант".

"Ці незліченні відкати від проектів, які там були, участь тих же чудових американських розвідників, які наших звинувачують у чомусь, в наркотрафіку. У них літаки з Кандагара, з Баграми літають без перевірки куди завгодно - у Німеччину, в Румунію. Як же, такий бізнес", - заявив він.

Нагадаємо, видання New Yorl Times раніше опублікувало матеріал, в якому говорилося, що Росія пропонувала Талібану гроші за вбивство військових США в Афганістані.

Раніше повідомлялося, що Росія пропонувала Талібану гроші за вбивство військових США в Афганістані.

Крім того, президент США Дональд Трамп відреагував на публікацію NYT про підтримку талібів Російською Федерацією.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкинаркоторговля
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