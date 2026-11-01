Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине, а на кону важные выборы, - Лора Лумер

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны в Украине и стремится найти способ усадить стороны за стол переговоров.

Об этом заявила американская политическая инфлюэнсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина .

По словам Лумера, американский президент разочарован тем, что не удалось закончить войну в первый же день, как он обещал во время кампании 2024 года.

Она отметила, что Трамп стремится выполнить свои обещания и усадить за стол переговоров и президента Украины Владимира Зеленского, и российского диктатора Владимира Путина.

На это также влияет приближение важных промежуточных выборов, которые определят, станет ли Дональд Трамп "хромающей уткой" в последние два года своего срока.

Лумер подчеркнула, что видит разное отношение сторон к мирному процессу.

"Кажется, что Зеленский гораздо охотнее и больше согласен на заключение соглашения, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые еженедельно посылают своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", - отметила инфлюэнсерша.

Она добавила, что поведение российского руководства отчетливо демонстрирует отсутствие заинтересованности в мире.

"Понятно, что они не заинтересованы в мирном соглашении, и понятно, что у них нет никакого уважения к администрации Трампа", - подчеркнула Лумер.

Полное интервью Лори Лумер о "дизельном соглашении", заявлениях Трампа, реакции Зеленского и выборах в Конгресс США - читайте завтра на сайте РБК-Украина.