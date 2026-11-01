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Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине, а на кону важные выборы, - Лора Лумер

17:15 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук aimg Милан Лелич
Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине, а на кону важные выборы, - Лора Лумер Фото: американская политическая инфлюэнсер Лора Лумер (flickr.com/photos.gageskidmore)
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Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны в Украине и стремится найти способ усадить стороны за стол переговоров.

Об этом заявила американская политическая инфлюэнсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

По словам Лумера, американский президент разочарован тем, что не удалось закончить войну в первый же день, как он обещал во время кампании 2024 года.

Она отметила, что Трамп стремится выполнить свои обещания и усадить за стол переговоров и президента Украины Владимира Зеленского, и российского диктатора Владимира Путина.

На это также влияет приближение важных промежуточных выборов, которые определят, станет ли Дональд Трамп "хромающей уткой" в последние два года своего срока.

Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине, а на кону важные выборы, - Лора Лумер

Лумер подчеркнула, что видит разное отношение сторон к мирному процессу.

"Кажется, что Зеленский гораздо охотнее и больше согласен на заключение соглашения, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые еженедельно посылают своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", - отметила инфлюэнсерша.

Она добавила, что поведение российского руководства отчетливо демонстрирует отсутствие заинтересованности в мире.

"Понятно, что они не заинтересованы в мирном соглашении, и понятно, что у них нет никакого уважения к администрации Трампа", - подчеркнула Лумер.

Полное интервью Лори Лумер о "дизельном соглашении", заявлениях Трампа, реакции Зеленского и выборах в Конгресс США - читайте завтра на сайте РБК-Украина.

Заявления в США по поводу войны в Украине

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что сомневается в возможности скорейшего завершения войны в Украине путем переговоров, поскольку пока нет признаков приближения урегулирования.

В то же время президент США Дональд Трамп высказал противоположное мнение, заявив, что война России против Украины близится к завершению и вскоре будет подписано соответствующее соглашение.

При этом глава Белого дома начал утверждать, что раньше никогда не обещал скорый финал конфликта, но теперь может заверить в приближении мира.

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