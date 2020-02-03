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Лондонський нападник був засуджений за тероризм

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 08:46
Лондонський нападник був засуджений за тероризм
Фото: нападник у Лондоні (MET POLICE)

Під час звільнення Аммана були побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для публіки

Нападник на людей у Лондоні відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці в січні. Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, 20-річного Судеша Аммана випустили близько тижня тому. Він відбув половину свого терміну в три роки і чотири місяці. Під час звільнення Аммана були побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для публіки. Проте не було жодних правових механізмів, що дозволили б тримати його у в'язниці.

Після теракту прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував "фундаментальні зміни в системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом".

Нагадаємо, в Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

Після цього поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнутий до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявилося фальшивим. У поліції вважають, що інцидент пов'язаний з ісламістами.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 29 листопада 2019 року в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину.

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