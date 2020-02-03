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Лондонский нападавший был осужден за терроризм

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 08:46
Лондонский нападавший был осужден за терроризм
Фото: нападавший в Лондоне (MET POLICE)

Во время освобождения Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для публики

Нападавший на людей в Лондоне отбывал срок за террористические преступление и был освобожден из тюрьмы в январе. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, 20-летнего Судеша Аммана выпустили около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца. Во время освобождения Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для публики. Однако не было никаких правовых механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.

После теракта премьер-министр Борис Джонсон анонсировал "фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанными с терроризмом".

Напомним, в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

После этого полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих. Устройство оказалось фальшивым. В полиции считают, что инцидент связан с исламистами.

РБК-Украина писало, что вечером 29 ноября 2019 года в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

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