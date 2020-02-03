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Поліція розкрила подробиці теракту в Лондоні

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 00:35
Поліція розкрила подробиці теракту в Лондоні
Фото: поліція (twitter.com/BTP)

Поліція вважає, що інцидент пов'язаний з ісламістами

Поліцейські повідомили подробиці нападу на півдні Лондона, яке відбулося 2 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Скотленд-Ярду.

Наголошується, що поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнуте до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявилося фальшивим. У поліції вважають, що інцидент пов'язаний з ісламістами.

"Інцидент було оголошено терористичним актом, і ми вважаємо, що він пов'язаний з ісламізмом", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські застрелили підозрюваного. У лікарню потрапили троє постраждалих. Стан одного з потерпілих, чоловіки, критичиское. Крім того, у однієї жінки є безпечні для життя травми, а в іншої - легкі травми.

Правоохоронці продовжують розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Поліція раніше не коментувала інцидент.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада 2019 року в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

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