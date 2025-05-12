В Лондоне разоблачили шпиона Кремля: агента РФ приговорили почти к 11 годам

Суд Лондона сегодня приговорил почти к 11 годам тюрьмы лидера шпионской сети, которая действовала в Великобритании и работала на Кремль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, осужденный 47-летний Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев заключения. В суде он признал свою вину в сговоре с целью шпионажа в пользу России.
Вина Русева была доказана после того, как полиция обнаружила тысячи сообщений между ним и беглым Яном Марсалеком - бывшим топ-менеджером компании Wirecard, который координировал действия группы болгарских граждан из-за рубежа.
Судья Николас Хиллиард заявил, что деятельность Русева представляла серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.
Как отмечает Reuters, Русев - один из шести болгар, осужденных за участие в шпионской сети, которая занималась слежкой за журналистами, оппозиционерами и украинскими военными, которых обучали на американской базе в Германии.
Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, получил 10 лет и 2 месяца тюрьмы. Еще один подозреваемый - Иван Стоянов, - также признал вину.
Прокуратура Британии отметила, что сеть действовала не непосредственно под руководством российской разведки, а работала преимущественно за деньги.
Российское посольство в Лондоне не прокомментировало дело, хотя Кремль традиционно отвергает обвинения в шпионаже.
Напомним, Ян Марсалек, с которым связывают Русева, был топ-менеджером немецкой платежной компании Wirecard и, по мнению западных спецслужб, агентом российской разведки.
В 2020 году Wirecard объявила о банкротстве. Выяснилось, что с ее счетов исчезло 1,9 миллиарда евро. После этого исчез и Марсалек. Он частным самолетом улетел из Австрии в Беларусь, а затем в Россию, где, вероятно, живет и сейчас, уже под другим именем и под защитой ФСБ.
Европейские спецслужбы считают, что Марсалек использовал компанию для незаконной помощи Генштабу РФ и Службе внешней разведки России, чтобы переводить деньги для финансирования секретных операций РФ по всему миру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.