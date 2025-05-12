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В Лондоне разоблачили шпиона Кремля: агента РФ приговорили почти к 11 годам

Фото: агент РФ в Британии получил почти 11 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Суд Лондона сегодня приговорил почти к 11 годам тюрьмы лидера шпионской сети, которая действовала в Великобритании и работала на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, осужденный 47-летний Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев заключения. В суде он признал свою вину в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

Вина Русева была доказана после того, как полиция обнаружила тысячи сообщений между ним и беглым Яном Марсалеком - бывшим топ-менеджером компании Wirecard, который координировал действия группы болгарских граждан из-за рубежа.

Судья Николас Хиллиард заявил, что деятельность Русева представляла серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

Деятельность шпионской организации

Как отмечает Reuters, Русев - один из шести болгар, осужденных за участие в шпионской сети, которая занималась слежкой за журналистами, оппозиционерами и украинскими военными, которых обучали на американской базе в Германии.

Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, получил 10 лет и 2 месяца тюрьмы. Еще один подозреваемый - Иван Стоянов, - также признал вину.

Прокуратура Британии отметила, что сеть действовала не непосредственно под руководством российской разведки, а работала преимущественно за деньги.

Российское посольство в Лондоне не прокомментировало дело, хотя Кремль традиционно отвергает обвинения в шпионаже.

 

Дело Марсалека

Напомним, Ян Марсалек, с которым связывают Русева, был топ-менеджером немецкой платежной компании Wirecard и, по мнению западных спецслужб, агентом российской разведки.

В 2020 году Wirecard объявила о банкротстве. Выяснилось, что с ее счетов исчезло 1,9 миллиарда евро. После этого исчез и Марсалек. Он частным самолетом улетел из Австрии в Беларусь, а затем в Россию, где, вероятно, живет и сейчас, уже под другим именем и под защитой ФСБ.

Европейские спецслужбы считают, что Марсалек использовал компанию для незаконной помощи Генштабу РФ и Службе внешней разведки России, чтобы переводить деньги для финансирования секретных операций РФ по всему миру.

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