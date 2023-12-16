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Исчез с миллиардами евро: сбежавший из Германии топ-менеджер работал на РФ, - WSJ

Суббота 16 декабря 2023 06:33
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Исчез с миллиардами евро: сбежавший из Германии топ-менеджер работал на РФ, - WSJ Фото: Ян Марсалек (spiegel de)
Автор: Владислав Прийменко

Топ-менеджер платежной компании Wirecard Ян Марсалек оказался, по заключению западных спецслужб, агентом российской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

В 2020 году немецкая платежная компания Wirecard объявила о банкротстве. Выяснилось, что с ее счетов исчезло 1,9 миллиарда евро. Тогда же исчез и Марсалек. Он на частном самолете улетел из Австрии в Беларусь, а затем в Россию, где сейчас живет под другим именем и под защитой ФСБ.

Марсалек использовал компанию, для незаконной помощи Главному управлению Генштаба РФ и Службе внешней разведки России переводить деньги для финансирования секретных операций по всему миру. Марсалека обвиняют также в помощи ЧВК "Вагнер".

Банкротство Wirecard стало одним из самых громких экономических скандалов в истории Германии за последние 80 лет. Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и ее тогдашний заместитель и глава Минфина - Олаф Шольц проходили как свидетели в рамках парламентского расследования этого дела и давали показания.

Глава Wirecard находится в тюрьме в Германии, но Марсалеку удалось сбежать из страны. Позже выяснилось, что ему помогли в этом спецслужбы. Немецкая юстиция требует выдачи Марсалека, а Россия отвечает отказом.

Деятельность Марсалека

Ранее мы писали, что Марсалека подозревают в шпионаже за Британией. Он помогал спецслужбам России.

Также мы сообщали, что по информации немецкого источника, Марсалек мог сотрудничать с экс-главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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