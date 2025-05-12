У Лондоні викрили шпигуна Кремля: агента РФ засудили майже до 11 років

Суд Лондона сьогодні засудив майже до 11 років тюрми лідера шпигунської мережі, яка діяла у Великій Британії й працювала на Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь Росії.
Провину Русєва було доказано після того, як поліція виявила тисячі повідомлень між ним і втікачем Ян Марсалеком - колишнім топменеджером компанії Wirecard, який координував дії групи болгарських громадян з-за кордону.
Суддя Ніколас Хілліард заявив, що діяльність Русєва становила серйозну загрозу національній безпеці Великої Британії.
Як зазначає Reuters, Русєв - один із шести болгар, засуджених за участь у шпигунській мережі, яка займалася стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, яких навчали на американській базі в Німеччині.
Його заступник, 44-річний Бісер Джамбазов, отримав 10 років і 2 місяці в’язниці. Ще один підозрюваний - Іван Стоянов, - також визнав провину.
Прокуратура Британії зазначила, що мережа діяла не безпосередньо під керівництвом російської розвідки, а працювала переважно за гроші.
Російське посольство в Лондоні не прокоментувало справу, хоча Кремль традиційно відкидає звинувачення у шпигунстві.
Нагадаємо, Ян Марсалек, з яким пов'язують Русєва, був топ-менеджером німецької платіжної компанії Wirecard і, на думку західних спецслужб, агентом російської розвідки.
У 2020 році Wirecard оголосила про банкрутство. З'ясувалося, що з її рахунків зникло 1,9 мільярда євро. Після цього зник і Марсалек. Він приватним літаком відлетів з Австрії до Білорусі, а потім до Росії, де, ймовірно, живе і зараз, вже під іншим ім'ям і під захистом ФСБ.
Європейські спецслужби вважають, що Марсалек використав компанію для незаконної допомоги Генштабу РФ і Службі зовнішньої розвідки Росії, щоб переводити гроші для фінансування секретних операцій РФ по всьому світу.
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