Ермак, Сибига и Умеров прибыли на переговоры в Лондон

Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры о способах достижения прекращения огня. Украинская команда встретится с представителями Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

В состав украинской делегации вошли руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

"Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", - сообщил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что еще на переговорах в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру.

По словам Ермака, сегодня Украина с партнерами будет говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.