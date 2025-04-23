Ермак, Сибига и Умеров прибыли на переговоры в Лондон
Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры о способах достижения прекращения огня. Украинская команда встретится с представителями Европы и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
В состав украинской делегации вошли руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
"Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", - сообщил Ермак.
Руководитель ОП добавил, что еще на переговорах в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру.
По словам Ермака, сегодня Украина с партнерами будет говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.
Переговоры в Лондоне 23 апреля
Как ранее анонсировалось, сегодня, 23 апреля, в Лондоне должны состояться переговоры между Украиной, Британией, США, Францией и Германией. Президент Владимир Зеленский отмечал, что это будет встреча, где обсудят всеобъемлющее прекращение огня.
Однако за день до встречи в Лондоне западные СМИ сообщили, что США хотят представить свой мирный план, который не удовлетворяет Украину. Поскольку он, в частности, предлагает признать Крым российским.
Зеленский на фоне публикаций СМИ отметил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.
После этого стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон. По данным СМИ, причиной этого стал отказ Зеленского от ключевого предложения США - признать Крым частью РФ.
Уже сегодня стало известно, что встречу глав МИД пяти стран в Лондоне отложили, а переговоры пройдут на уровне высокопоставленных чиновников. Источник РБК-Украина сообщил, что украинская делегация в Лондоне готова "ко всем форматам и всем разговорам".
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