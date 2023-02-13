В Лондоне допускают, что Китай использовал воздушные шары-шпионы и в Британии

На вопрос, могли ли быть использованы над Великобританией шпионские воздушные шары типа тех, которые уже были сбиты в США на прошлой неделе, он ответил: "Это возможно".

"Я это считаю вероятным, люди из китайского правительства постараются действовать как враждебное государство. Мы видели это с Россией здесь, в Великобритании, с отравлением в Солсбери и другими действиями, которые они предприняли. Я думаю, что мы должны быть реалистами в угрозах, которые эти страны несут для Великобритании. Их не интересуют наши демократические ценности, они не заинтересованы в том, чтобы отстаивать права человека по всему миру", - заявил Холден.

Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали пулями-шпионами.

Добавим, американская разведка заявила, что Китай использовал их в рамках обширной программы наблюдения и мог собирать данные в странах, представляющих ему стратегический интерес.

В свою очередь Пекин признал, что эти шары принадлежат Китаю, но заявляет, что они случайно сбились с маршрута.

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