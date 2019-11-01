В Лондоні в потрійному ДТП загинула людина і 15 постраждали

Фото: місце ДТП (twitter.com/999London)

Зіткнулись двоє автобусів та автомобіль

У Лондоні сталось потрійна дорожно-транспортна пригода (ДТП) з двома автобусами, в результаті чого загинула людина і 15 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Як повідомляється, зіткнулись двоє автобусів та автомобіль в четвер приблизно о 22:10 за місцевим часом. Водія автомобіля затримали.

Нагадаємо, в англійському графстві Девон на шосе А385 перекинувся двоповерховий автобус, в результаті постраждали більше десяти людей.

Також раніше два автомобілі зіткнулися під час вуличних гонок в місті Стівенідж недалеко від Лондона, в результаті чого 17 людей отримали поранення. Як повідомлялося, захід було організовано клубом автолюбителів Cruise-Herts з благодійними цілями. Поліція зараз встановлює причину події.

У Лондоні екскурсійний катер з туристами в суботу 6 червня врізався в Вестмінстерський міст. Повідомлялося, що на місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали місцеві влади. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що на північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля з туристами. В результаті аварії одна людина загинула та одна отримала поранення. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.