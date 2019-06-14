У Грузії автомобіль з туристами впав в ущелину

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В результаті ДТП загинула одна людина

На північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля з туристами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинськИЙ "Перший канал".

За словами віце-мер Ахмета Важі Наскідашвілі, в результаті ДТП, є жертви. У МВС Грузії уточнили, що інцидент стався на 18-му км дороги Пшавелі - Омало. В результаті аварії одна людина загинула та одна отримала поранення. Загиблий - громадянин Грузії. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

Нагадаємо, в Грузії в регіоні Шида-Картлі пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Додамо, в результаті дорожньо-транспортної події в Грузії за участю мікроавтобуса постраждали 19 осіб. Аварія сталася біля селища Церовані, за15 км на північ від грузинської столиці - Тбілісі. Попередньо поліція Грузії встановила, що трейлер зіткнувся з мікроавтобусом, коли той затомозил біля зупинки.