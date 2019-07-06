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У Лондоні катер з туристами врізався в Вестмінстерський міст

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 23:43
У Лондоні катер з туристами врізався в Вестмінстерський міст
Фото: Вестмінстерський міст (wikipedia.org)

Ніхто не постраждав

У Лондоні екскурсійний катер з туристами в суботу 6 червня врізався в Вестмінстерський міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Лондона.

Повідомляється, що на місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали представники місцевої влади. В результаті аварії ніхто не постраждав. Міст тимчасово закрили.

У поліції зазначають, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

У Лондоні катер з туристами врізався в Вестмінстерський міст

Раніше повідомлялося, що на північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля з туристами. В результаті аварії одна людина загинула та одна отримала поранення. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

Як відомо, 29 травня на річці Дунай в Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катера, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. Пізніше стало відомо, що українського капітана круїзного теплохода, який зіткнувся з туристичним катером, звільнили під заставу.

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