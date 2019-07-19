Біля Лондона вуличний гонщик врізався в натовп, постраждали 17 людей

Фото: місце ДТП (twitter com newsuk)

Поліція зараз встановлює причину події

Два автомобілі зіткнулися під час вуличних гонок у місті Стівенідж недалеко від Лондона, в результаті чого 17 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Як повідомляється, захід було організовано клубом автолюбителів Cruise-Herts з благодійними цілями. Поліція зараз встановлює причину події.

"Кілька людей перебували в районі події, 17 людей в даний момент отримують медичну допомогу через травми, у тому числі серйозні", - заявив офіційний представник місцевої поліції.

Stevenage crash update: Seventeen people injured, some seriously.

Twelve people have been taken to hospital after street meet fast n furious race.

Some of those injured are reportedly teenagers between the ages of around 14 and 17. pic.twitter.com/je11ypSf1G — 999 News Emergency (@999herts) July 19, 2019

Нагадаємо, в аргентинській провінції Тукуман в результаті ДТП за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Водій і його змінник були затримані за запитом прокуратури. Обидва були госпіталізовані після аварії з легкими травмами. Всього постраждали близько 40 людей.

Раніше повідомлялося, що на півночі Індії після того, як пасажирський автобус з'їхав з дороги в ущелині, загинули щонайменше 44 людини.

РБК-Україна писало, що у Венесуелі сталась ДТП за участю автобуса, який прямував з міста Сан Крістобаль у Маракайбо, в результаті чого загинули 16 людей.