У Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням

Фото: прапор Великої Британії (pixabay.com/skeeze)

У середу, 9 вересня, уряд Великої Британії посилив карантин на тлі зростання нових випадків коронавірусу, особливо серед молоді. Серед іншого, введено заборону на будь-які громадські зібрання понад шість осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Нові правила будуть діяти з понеділка, і поліція зможе штрафувати й навіть заарештовувати кожного, хто порушує правила.

Серед інших заходів прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що будуть введені "маршали по захисту від COVID-19", щоб допомогти забезпечити соціальне дистанціювання у містах. Крім цього, співробітники прикордонних служб активізують заходи щодо забезпечення дотримання карантину прибувають.

Він також сказав, що нові правила карантину не є поверненням до повного "локдауну".

Нагадаємо, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинацію. Протестувальники розглядали заходи ізоляції, запроваджені для стримування коронавірусу, як порушення прав і свобод людей.

Зазначимо, що Британія одна з перших заявила про введення обов'язкового масочного режиму в країні.