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У Лондоні стався вибух у метро, є поранені

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 04:35
Фото: місце події (twitter.com/LAS_HART)
Фото: місце події (twitter.com/LAS_HART)

Двоє людей госпіталізовані, троє отримали незначні поранення

В метро на півночі Лондона (Великобританія) стався вибух, постраждало п'ятеро людей. Про це інформує The Guardian.

Двоє людей госпіталізовані, троє отримали незначні поранення.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стало коротке замикання батареї.

Мiсце події оточили поліцейським кордом, місцевих жителів попросили не відвідувати район, де стався вибух.

Нагадаємо, раніше на півдні Лондона потяг насмерть збив трьох людей.

"В даний час ми не можемо пояснити, чому вони загинули. Ми ведемо термінове розслідування. Прохання до всіх можливих очевидцям зв'язатися з правоохоронними органами якомога швидше", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами детектива Гарі Річарда, тіла були виявлені приблизно о 07:30 за місцевим часом.

 

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Теги публікації: Лондон, метро, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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