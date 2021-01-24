ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Лондоні в розпал пандемії "накрили" вечірку на 300 осіб

Лондон, Неділя 24 січня 2021 15:24
У Лондоні в розпал пандемії "накрили" вечірку на 300 осіб
Фото: поліцейський (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: РБК-Україна

На сході британської столиці Лондона правоохоронці зупинили незаконну вечірку. У ній брали участь 300 осіб.

Про це повідомляє Evening Standard.

Нелегальний рейв проходив в районі Хакні, в приміщенні однієї з арок залізничного шляхопроводу.

Для затримання людей були залученні додаткові сили, в тому числі поліцейські з собаками і вертоліт.

"За словами поліції, були зроблені численні спроби поговорити з організаторами та іншими особами, але вони були проігноровані. У якийсь момент двері замкнули зсередини, щоб перешкодити проникнути поліції в приміщення", - йдеться в повідомленні.

Коли поліція увірвалася всередину, то виявила, що там перебуває близько 300 осіб. Частина учасників вечірки спробувала втекти, але 78 з них вдалося зловити. Вони були оштрафовані на загальну суму 15 тисяч фунтів. (майже 570 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше у Лондоні відбулася весілля з участю 400 осіб. Весілля проходила на півночі Лондона в школі для дівчаток, в якій навчається єврейські сім'ї харедим.

Крім того, на початку року у Франції правоохоронці понад добу не могли розігнати підпільну вечірку. За порушення карантину виписали більше ніж 1,2 тисячі штрафів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВеликобританиявечеринкаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся