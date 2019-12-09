У Лондоні починаються слухання "боргу Януковича"

Верховний суд Великої Британії 9 грудня 2019 року почне слухання по справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті суду.

Згідно з повідомленням, слухання пройдуть протягом 9-12 грудня.

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів. Тепер Високий суд Лондона має повернутися до розгляду боргової суперечки "в рамках класичного судочинства з урахуванням всіх політичних моментів справи".

У листопаді 2018 року Росія подала апеляцію у Верховний суд Великої Британії на рішення англійського суду, який підтримав апеляцію України у суперечці з РФ по так званому "боргу Януковича на 3 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Крім того, у березні 2017 року Міністерство фінансів Росії повідомило про те, що суд Лондона зобов'язав Україну повернути 3 млрд доларів плюс відсотки по придбаних Росією облігаціями.