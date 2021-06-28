В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух
В Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, очевидці повідомляють про вибух.
Про це повідомляє Пожежна бригада Лондона в Twitter.
"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.
Близько 70 пожежників вирушили для ліквідації пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".
Соцмережами ширяться відеокадри, на яких у небо здіймається величезний шлейф чорного диму.
Breaking: Elephant & Castle Station Is On Fire#London #UK pic.twitter.com/gmE0CCx5E5— J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) June 28, 2021
Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021