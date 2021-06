В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух

"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.

Близько 70 пожежників вирушили для ліквідації пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".

Соцмережами ширяться відеокадри, на яких у небо здіймається величезний шлейф чорного диму.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d