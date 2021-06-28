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В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух

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Лондон, Понеділок 28 червня 2021 17:04
В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух Фото: в Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа (скріншот)
Автор: Андрій Василюк

В Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, очевидці повідомляють про вибух.

Про це повідомляє Пожежна бригада Лондона в Twitter.

"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.

Близько 70 пожежників вирушили для ліквідації пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".

Соцмережами ширяться відеокадри, на яких у небо здіймається величезний шлейф чорного диму.

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