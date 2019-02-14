У Лондоні Boeing-777-300 здійснив позапланову посадку

Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив позапланову посадку

Самолет Boeing-777-300 тайской авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Airlive на своей странице в Twitter.

Сообщается, что причина, по которой самолет был вынужден совершить внеплановую посадку, пока не известна.

Напомним, ранее сообщалось, что над Ла-Маншем вечером 21 января исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала.

Как писало РБК-Украина, в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали.

Также 14 января в Иране при посадке в аэропорту города Кередж разбился грузовой самолет Boeing 707.