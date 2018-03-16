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Лондон передасть на аналіз зразок речовини, якою отруїли Скрипаля

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 03:53
Фото: Борис Джонсон
Фото: Борис Джонсон

Експерти Організації із заборони хімічної зброї перевірять матеріали британських слідчих

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон надасть Організації із заборони хімічної зброї зразок речовини, якою отруїли екс-шпіона Сергія Скрипаля. Про це повідомляє DW.

Таким чином, уряд Великобританії готовий уможливити міжнародним експертам аналіз речовини, якою був отруєний подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Як повідомлялось, Джонсон припустив причетність РФ до отруєння.

"Лише у випадку Росії ми маємо поєднання історії вбивств за підтримки держави, публічно визнаного мотиву для замаху на вбивство Скрипаля та запасів бойових речовин групи "Новачок", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас відмовився від візиту до Росії цієї весни у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля.

Раніше команда організаторів святкування сторіччя Естонії запропонувала прем'єр-міністру взяти участь у Дні естонської культури у Красноярську, що відбуваються з 16 по 21 травня, однак у світлі подій, що сталися, він був змушений відмовитися від візиту в РФ.

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Теги: Великобритания, Лондон, отравление
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