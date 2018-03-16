Кто такой Сергей Скрипаль и почему его отравили

Что известно о бывшем разведчике ГРУ России, как произошло отравление Скрипаля, возможные причины покушения на жизнь шпиона - об этом в материале РБК-Украина.

Кто такой Сергей Скрипаль: биография жертвы отравления

Скрипаль Сергей Викторович родился в Киеве в 1951 году. После окончания военно-инженерного училища в Калининграде, продолжил обучение в Военно-инженерной академии им. Куйбышева по десантной специальности, затем перевелся в ГРУ. Служил в Главном разведывательном управлении до 1999г., уволился со службы в звании полковника.

После ухода в отставку работал в управлении делами МИД РФ, преподавал в Военно-дипломатической академии. Сергей Скрипаль также занимался бизнесом - в начале 2000-х являлся совладельцем компании по разминированию местности и утилизации боеприпасов "Юниэкспл".

В конце декарбя 2004 года Скрипаль был арестован по подозрению в сотрудничестве с разведкой Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже на МИ-6. Согласно уголовному делу, Скрипаля завербовали в 1995 году во время командировки в Испанию, он передавал британским спецслужбам информацию о российских военных объектах, в частности секретные данные о космодроме в Архангельской области. Работу на МИ-6 Скрипаль продолжал и после увольнения со службы, добывая информацию от бывших сослуживцев.

Фото: Сергей Скрипаль в суде (twitter.com-EchoMskRu)

В ходе следствия Сергей Скрипаль признал себя виновным. Суд приговорил шпиона к 13 годам тюремного заключения и лишил всех воинских званий. Спустя 5 лет, в 2010-м Скрипаль был помилован. Президент РФ подписал соответсвующий указ в рамках соглашения об обмене 4-х россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 российских агентов, задержанных в Америке.

После освобождения Сергей Скрипаль переехал в город Солсбери на юго-западе Великобритании. Английским правительством ему была предоставлена пенсия и гарантии поддержки в случае возникновения жизненных проблем.

В Великобритании бывший российский военный занимался преподаванием в военных академиях. Скрипаль читал лекции, консультировал спецслужбы о методах работы российской разведки.

Сергей Скрипаль был женат. Его супруга скончалась от рака в 2012 году. Также он потерял сына. Александр Скрипаль умер от печеночной недостаточности в Санкт-Петербурге в 2017 году. Также у экс-разведчика ГРУ есть дочь Юлия.

Как был отравлен Сергей Скрипаль

Отравление произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Жертвой покушения стал не только сам Скрипаль, но и его 33 дочь, которая приехала из Москвы. Обоих без сознания и признаков телесных повреждений нашли на скамье у торгового центра "The Maltings" и госпитализировали в состоянии комы.

Позднее в больницу попал и полицейский, который первым прибыл на место происшествия. По информации полиции, от действия отравляющего вещества пострадал 21 человек. Следы яда были найдены и в ресторане Zizzi, где отец с дочерью обедали незадолго до инцидента.

Фото: на месте отравления Скрипаля

Отравление Скрипаля было квалифицировано в Скотланд-Ярде как покушение на убийство, а 12 марта в своем выступлении в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для отравления был использован редкий нервно-паралитический газ "Новичок", формула которого была разработана в России.

В связи с отравлением Скрипаля, Британия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН 14 марта. По данным предварительного расследования полиции и британской разведки, отравление могло быть организовано Россией. При этом следствие не исключает версии о попытке скомпрометировать власти РФ и режим Путина.

15 марта 2018 года лидеры Великобритании, США, Франции и Германии призвали РФ отчитаться об веществе перед Организацией по запрещению химического оружия, а также заявили, что отказ Российской Федерации ответить на вопросы британского правительства относительно отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери дополнительно указывает на ее ответственность.

В то же время Россия до настоящего момента не предоставила объяснения по поводу отравления разведчика.

Чем опасен газ "Новичок"

"Новичок" - отравляющее вещество с нервно-паралитическим действием, разработка которого велась в СССР с 1960-х гг. Действие подобного типа ядов заключается в нарушении нервно-мышечной передачи, что приводит к параличу и к нарушению функционирования важнейших систем организма человека. Для отравления нервно-паралитическим веществом достаточно вдохнуть совсем малое количество яда. Симптомы отравления - судороги, потеря сознания, дыхательная недостаточность, кома.

Среди предполагаемых случаев поражения газом "Новичок": отравление химика Андрея Железнякова, который проводил опыты с веществом в 1987 году, отравление банкира Ивана Кивелиди в 1995 году. Тогда погибла и секретара бизнесмена. Следствие установило, что вещество было нанесено на телефонную трубку.