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Лондон передаст на анализ образец вещества, которым отравили Скрипаля

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 03:53
Фото: Борис Джонсон
Фото: Борис Джонсон

Эксперты Организации по запрещению химического оружия проверят материалы следователей

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит Организации по запрещению химического оружия образец вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает DW.

Таким образом, правительство Великобритании готово разрешить международным экспертам анализ вещества, которым был отравлен двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщалось, Джонсон предположил причастность РФ к отравлению.

"Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от визита в Россию этой весной в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

Ранее команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в Днях эстонской культуры в Красноярске, происходящие с 16 по 21 мая, однако в свете произошедших событий, он был вынужден отказаться от визита в РФ.

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Теги: Великобритания, Лондон, отравление
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