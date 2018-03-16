Лондон передаст на анализ образец вещества, которым отравили Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит Организации по запрещению химического оружия образец вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает DW.

Таким образом, правительство Великобритании готово разрешить международным экспертам анализ вещества, которым был отравлен двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщалось, Джонсон предположил причастность РФ к отравлению.

"Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от визита в Россию этой весной в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

Ранее команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в Днях эстонской культуры в Красноярске, происходящие с 16 по 21 мая, однако в свете произошедших событий, он был вынужден отказаться от визита в РФ.