Лондон может дать разрешение на удары по России со Storm Shadow, но нужно согласие трех стран

Один из информированных собеседников в дипломатических кругах сообщил, что Лондон мог бы дать разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Однако для реализации этого шага необходимо согласие еще трех стран.

В частности, Франция должна дать разрешение, поскольку StormShadow является общей франко-британской разработкой. Кроме того, Германия и США должны согласиться, поскольку их компоненты используются в этих ракетах.

В то же время, эти три страны выражают опасения относительно возможного эскалационного эффекта от таких ударов. Хотя, как отметил собеседник, курская операция должна развеять эти опасения.