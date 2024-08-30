Лондон може дати дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow, але потрібна згода трьох країн

Британія могла б дати дозвіл на удари по Росії, проте необхідна згода Франції, Німеччини та США через їхній внесок у розробку ракет.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії".
Один із поінформованих співрозмовників в дипломатичних колах повідомив, що Лондон міг би дати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. Однак для реалізації цього кроку необхідна згода ще трьох країн.
Зокрема, Франція повинна дати дозвіл, оскільки StormShadow є спільною франко-британською розробкою. Крім того, Німеччина та США також повинні погодитися, оскільки їхні компоненти використовуються в цих ракетах.
Водночас, ці три країни наразі висловлюють побоювання щодо можливого ескалаційного ефекту від таких ударів. Хоча, як зазначив співрозмовник, курська операція мала б розвіяти ці побоювання.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Великобританія підтримує те, що Україна використовує ракети Storm Shadow для завдавання ударів по території Росії. Проте, через розбіжності з США, Лондон утримується від публічних закликів до їх застосування в рамках ураження військових об'єктів РФ.
Storm Shadow - це британсько-французька крилата ракета дальнього бойового ураження, призначена для ударів по стратегічних об'єктах противника. Вона розроблена для запуску з літаків і здатна вражати цілі на відстані до 290 миль (близько 460 км).
Дані ракети відомі своєю точністю, здатністю уникати ворожих радарів і проникати через захист противника. Ракета оснащена потужною боєголовкою, яка може завдавати значної шкоди добре захищеним об'єктам, таким як бункери, мости та командні центри.
Україна отримала ці ракети від Великобританії, що дозволило їй вражати важливі військові об'єкти на значній відстані від лінії фронту, включаючи цілі на території Росії.
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