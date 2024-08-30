Лондон може дати дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow, але потрібна згода трьох країн

Один із поінформованих співрозмовників в дипломатичних колах повідомив, що Лондон міг би дати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. Однак для реалізації цього кроку необхідна згода ще трьох країн.

Зокрема, Франція повинна дати дозвіл, оскільки StormShadow є спільною франко-британською розробкою. Крім того, Німеччина та США також повинні погодитися, оскільки їхні компоненти використовуються в цих ракетах.

Водночас, ці три країни наразі висловлюють побоювання щодо можливого ескалаційного ефекту від таких ударів. Хоча, як зазначив співрозмовник, курська операція мала б розвіяти ці побоювання.