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Усик буде ізольований від тренувального табору

Новини » Спорт     18.03.2020 - 09:38
Усик буде ізольований від тренувального табору
Фото: Усик - Чісора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Українець розповів, як готуватиметься до поєдинку з Чісорою

Український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як готуватиметься до бою проти Дерека Чісори під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Boxing Scene.

Боксер сподівається, що поєдинок не буде скасований через поширення вірусу.

"Сподіваюся, що бій з Чісорою відбудеться. Я не особливо замислювався про вплив вірусу на бій і мої тренування. В четвер увечері я вперше подумав про те, що можуть виникнути якісь проблеми, але це тільки мотивує мене. Я буду ізольований від свого тренувального табору. Але щонеділі я буду проводити зі своєю родиною і ходити до церкви", - сказав Усик.

Бій Усик - Чісора повинен відбутися 23 травня в Лондоні. Поєдинок з британцем стане для українця другим в суперважкій вазі. В середині жовтня минулого року Усик провів дебютний бій у новій для себе ваговій категорії проти американця Чазза Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом.

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