Ломаченко та Усик увійшли до топ-5 найкращих боксерів за версією The Ring

Видання The Ring опублікувало рейтинг кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. До п'ятірки кращих потрапили двоє українців - Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Відповідний список найпрестижніший американський боксерський журнал опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Очолює рейтинг "регулярний" чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес. Відразу за ним йде український володар титулів WBA, WBO і WBC у легкому дивізіоні Василь Ломаченко. Трійку лідерів замкнув чемпіон за версіями WBA і IBF в найлегшій вазі, японець Наоя Іноуе.

На четвертому місці американець Терренс Кроуфорд, а колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик йде п'ятим.

Нагадаємо, мексиканський боксер Сауль Альварес, який є чинним чемпіоном у двох вагових категоріях, запропонував провести бій українцю Сергію Дерев'янченку.

Свій наступний бій Ломаченко проведе у вересні за звання абсолютного чемпіона.

Другий боксерський поєдинок Усика в суперважкій вазі може відбутися в жовтні.