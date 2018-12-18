Ломаченко планує провести ще один об'єднавчий поєдинок

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Український боксер може провести бій за титул IBF

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) хотів би провести свій наступний бій з чемпіоном IBF. Про це повідомляє vringe.com.

"Можливо, я проведу об'єднувальний бій за титул IBF", - сказав українець в ефірі боксерського радіошоу.

Він також зазначив, що свій наступний бій хотів би провести проти чемпіона світу WBC в легкій вазі Майки Гарсії (39-0, 30 КО).

"Що стосується мене, то я хочу Майки Гарсію. Я хочу цей бій і думаю, що він також хоче цього поєдинку. Багато людей і фани хочуть побачити цей бій. Може, ми зможемо організувати цей поєдинок в наступному році", - додав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко став чемпіоном світу WBA і WBO в легкій вазі, здолавши в бою пуерторіканця Хосе Педрасу.