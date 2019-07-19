Ломаченко та Усик відвідають вечір боксу в Лондоні

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкому дивізіоні Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик 20 липня відвідають вечір боксу в Лондоні. Про це заявив промоутер Едді Хирн, який співпрацює з українськими боксерами, передає The Ring.

Головним поєдинком стане бій між британським супертяжем Ділліаном Уайтом і колумбійцем Оскаром Рівасом.

Формально українські боксери відправляються до Великобританії, щоб залагодити всі питання щодо своїх наступних поєдинків.

"Ми близькі до узгодження поєдинку між Ломаченко і Люком Кемпбеллом. Сподіваюся, анонс буде зроблений під час вечора боксу Уайт - Рівас. Ломаченко та Усик прилетять до Лондона, щоб відвідати боксерське шоу. Ми підпишемо з Василем контракт з приводу бою на арені O2 в Лондоні 31 серпня, "- заявив Едді Хирн.

За його словами, Усик ще визначається з датою для наступного поєдинку.

"Швидше за все, це буде кінець вересня. Ймовірно, Усик битиметься з Такама. Крім того, він обов'язковий претендент для переможця реваншу Джошуа - Руїс", - зазначив промоутер боксерів.

Нагадаємо, на початку червня Ентоні Джошуа нокаутом програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому.