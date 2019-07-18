Російський боксер заявив про підписання контракту на бій з Гвоздиком

Об'єднавчий поэдинок запланований на 18 жовтня
Чемпіон світу за версією IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв заявив, що підписав контракт на об'єднавчий бій з володарем титулу за версією WBC Олександром Гвоздиком. Про це російський боксер написав в Instagram.
Об'єднавчий поєдинок повинен відбутися 18 жовтня о США.
"У мене чудова новина. Я підписав контракт на об'єднавчий бій з Олександром Гвоздиком, на кону будуть стояти два пояси IBF і WBC. Бій повинен відбутися 18 жовтня о США", - заявив Бетербієв.
Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой
За даними Boxing Scene, місце і точна дата бою поки не підтверджені, проте передбачається, що боксери можуть провести поєдинок в період з 11 жовтня по 25 жовтня в залежності від того, в якому регіоні США вирішать організувати цей бій.
Раніше в команді Гвоздика заявили, що не ведуть переговори з росіянином.
Відзначимо, що обидва боксери представляють промоутерську компанію Top Rank, тому їх поєдинок легко організувати.
Останній свій бій Олександр провів 31 березня проти француза Дуду Нгумбу. Українець зберіг титул чемпіона WBC, перемігши технічним нокаутом через травму опонента в п'ятому раунді.