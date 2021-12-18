Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін
Фото: боксер Василь Ломаченко (twitter.com)
Боксер Василь Ломаченко усунули від боксу на невизначений термін. Таке рішення ухвалила атлетична комісія штату Нью-Йорк.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Box Rec.
Причини такого рішення наразі невідомі.
Аналогічне рішення Атлетична комісія ухвалила і щодо ганця Річарда Коммі, якого Ломаченко переміг у ніч проти 12 грудня.
Зазначимо, що усунення боксера після бою - звичайна практика, якщо спортсмен побував у нокдауні або був нокаутований. Це роблять задля збереження здоров'я боксера.
Бій Ломаченко - Коммі пройшов на арені "Медісон-Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Українець упевнено переміг одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.