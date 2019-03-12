Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Кроллою

Українець також поспілкувався з журналістами

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел открытую тренировку для прессы в рамках подготовки к бою против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

На мероприятии украинец в работе с грушей продемонстрировал свои навыки, а также ответил на вопросы журналистов.

Открытая тренировка проходила в зале Fortune Gym в Голливуде.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Британец является обязательным претендентом по линии WBA.