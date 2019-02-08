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WBA дала відстрочку Ломаченку і дозволила йому провести бій за пояс IBF

Новини » Спорт    08.02.2019 - 15:44
WBA дала відстрочку Ломаченку і дозволила йому провести бій за пояс IBF
Фото: Василь Ломаченко (facebook.com/VasylLomachenko)

Єдина вимога - поєдинок повинен відбутися в квітні

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дала чемпіону в легкій вазі Василю Ломаченку (12-1, 9 КО) відстрочку на обов'язковий захист поясу і дозволила провести об'єднавчий бій проти володаря поясу IBF Річарда Ком (28-2, 25 КО). Про це Fight Hype заявив промоутер претендента на титул українця Ентоні Кролл (34-6-3, 13 КО) Едді Хирн.

"WBA зробила офіційну заяву. Вони дозволили Ломаченко провести бій проти Ком, але тільки якщо він відбудеться в квітні. Але я вважаю, що вони не зможуть провести цей поєдинок в призначені терміни і тоді українець буде змушений зустрітися з Кролл. Думаю, є великий шанс , що бій Ломаченко - Кролла відбудеться в квітні", - сказав промоутер.

На даний момент все ще немає інформації про ступінь серйозності травми руки Річарда Коммі, яку він отримав в бою проти росіянина Іси Чаніева (13-2, 6 КО).

Нагадаємо, наступний бій Ломаченко запланований на 12 квітня в Лос-Анджелесі.

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