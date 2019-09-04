Ломаченка визнали найкращим боксером WBA в серпні

Українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у серпні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації в Instagram.

Своє звання Ломаченко розділив з американським боксером в напівсередній вазі Верджилом Ортісом, який 10 серпня здобув пояс чемпіона WBA технічним нокаутом суперника.

"Звання Боксер місяця і нагороду Honorable Mention в серпні отримали Василь Ломаченко та Верджил Ортіс відповідно", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, 1 вересня Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла в бою за три чемпіонські титули. Поєдинок у Лондоні пройшов усі відведені регламентом дванадцять раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українцю.

Відзначимо, що в результаті перемоги українець додав вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Раніше він завоював титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, українцю залишилося завоювати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє ганець Річард Коммі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кемпбелл потрапив до лікарні після бою з Ломаченко. Його промоутер Едді Хирн підтвердив, що його підопічний був фізично виснажений після бою.