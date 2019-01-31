Ломаченко доведеться вибирати між титулами WBA і IBF

Український боксер стоїть перед непростим вибором

Чемпиону мира в легком весе по версии WBA и WBO Василию Ломаченко (12-1, 10 КО) придется выбирать, провести следующий бой за пояс IBF либо защиту титула по версии WBA. Об этом он рассказал в интервью LOMA Official TV.

"У меня несколько вариантов. Первый вариант - обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй вариант - победитель боя за пояс IBF Иса Чаниев - Ричард Комми. Они уже подписали контракт, что победитель будет боксировать со мной и объединять титулы.

Но, как всегда, есть ньюансы. Большая вероятность, что мне придется выбрать - боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF. Уговорить IBF подождать - это вряд ли", - сказал Лома.

При этом украинский чемпион в шутливой форме ответил на вопрос относительно предпочтительного для него поединка.

"В один вечер сделать обязательную защиту с Энтони Кроллой и сразу после этого отбоксировать за IBF. В один вечер два боя провести", - отметил боксер.

Напомним, следующий поединок украинца состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.