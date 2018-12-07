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Ломаченко і Педраса провели дуель поглядів напередодні бою

Новини » Спорт    07.12.2018 - 09:50
Ломаченко і Педраса провели дуель поглядів напередодні бою
Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Бій між українцем і пуерториканцем відбудеться 8 грудня

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) і володар титулу WBO Хосе Педрас (25-1, 12 КО) провели першу дуель поглядів напередодні бою. Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського боксера.

Обидва боксери посміхалися, проте саме пуерториканец першим відвів свій погляд.

 

Бій Ломаченка - Педраса відбудеться 8 грудня на рингу арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). На кону будуть пояси чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBО.

Нагадаємо, чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відвідають бій Василя Ломаченка проти Хосе Педраси.

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