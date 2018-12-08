Ломаченко - Педраса: анонс бою

Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Готуємося до об'єднавчого поєдинку за пояси WBA і WBO в легкій вазі

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зустрінеться з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна 9 грудня о 06:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

9 грудня 06:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Ломаченко вже двічі підкорював арену Madison Square Garden. Зокрема, свої останні бої проти Рігондо і Лінареса він проводив також тут. Але цього разу з неї він розпочне свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу.

Напередодні бою відбулася традиційна церемонія зважування. Обидва боксери вклалися у ліміт легкої ваги, який становить 61,235 кг. Ломаченко показав на вагах 60,96 кг, Педраса - 60,87 кг. Зазначимо, що українець поступається своєму супернику у зрості - 175 см проти 170 см.

Слова:

Василь Ломаченко:"Батько дивився бій Педраси, розповів, що і як мені необхідно робити в ринзі. Як я говорив раніше, я - гра, а батько - гравець. Ми приготували кілька сюрпризів на бій. Мабуть, здивуємо обраною стратегією. Але як воно буде - побачимо в ринзі".

Хосе Педраса: "Я збираюся всім показати, хто я такий. Я не просто хороший і технічний, я - великий боєць з прекрасною витривалістю, завдяки чому я міг побити Ломаченко. Я хочу якісно виконати свою роботу і підвищити ринкову вартість".