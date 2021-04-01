Локдаун в Києві: як оформити спецпропуск на проїзд у громадському транспорті

У Києві з понеділка, 5 квітня, вводяться спецперепустки для проїзду в громадському транспорті і метро. Про те, як їх оформити, розповів перший заступник голови КМДА Микола Повозник.
Про це в коментарі "Громадське радіо" повідомив Повозник.
За його словами, для отримання спецперепустки потрібно написати лист у Департамент транспорту Київської міської державної адміністрації (КМДА). В документі необхідно обґрунтувати потребу в його отриманні та вказати контактний номер телефону. "Після того протягом певного часу заявнику передзвонять і скажуть куди прийти за перепусткою", - пояснив він.
У свою чергу, заступник голови КМДА Валентин Мондіевскій нагадав про переведення з 5 квітня навчальних і дошкільних закладів на дистанційний режим роботи. "На жаль, введення попередніх обмежень не дало своїх результатів. Рівень захворюваності все ще дуже високий, тому ми змушені перейти в режим повного локдауну. Сподіваюся, що за ці тижні нам вдасться поліпшити ситуацію", - цитує прес-служба міськадміністрації Мондіевского. Він також зазначив, що Департамент освіти і науки КМДА підготував для педагогів і батьків школярів додаткові матеріали для проведення дистанційних уроків, а для дошкільнят працювати платформа "Дитячий сад онлайн".
Нагадаємо, з 5 квітня у Києві обмежують роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду буде необхідний спецперепустки. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.
Крім того, з понеділка у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями з-за коронавіруса в Україні. За даними Моз, показник заповнення ліжок з киснем становить 85,8%.