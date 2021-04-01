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Локдаун в Киеве: как оформить спецпропуск на проезд в общественном транспорте

Автор: РБК-Украина

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводятся спецпропуска для проезда в общественном транспорте и метро. О том, как их оформить, рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Об этом в комментарии "Громадське радио" сообщил Поворозник.

По его словам, для получения спецпропуска нужно написать письмо в Департамент транспорта Киевской городской государственной администрации (КГГА). В документе необходимо обосновать потребность в его получении и указать контактный номер телефона. "После того в течение определенного времени заявителю перезвонят и скажут куда прийти за пропуском", - пояснил он.

В свою очередь, замглавы КГГА Валентин Мондиевский напомнил о переводе с 5 апреля учебных и дошкольных заведений на дистанционный режим работы. "К сожалению, введение предыдущих ограничений не дало своих результатов. Уровень заболеваемости все еще очень высок, поэтому мы вынуждены перейти в режим полного локдауну. Надеюсь, что за эти недели нам удастся улучшить ситуацию", - цитирует пресс-служба горадминистрации Мондиевского.

Он также отметил, что Департамент образования и науки КГГА подготовил для педагогов и родителей школьников дополнительные материалы для проведения дистанционных уроков, а для дошкольников работать платформа "Детский сад онлайн".

Напомним, с 5 апреля в Киеве ограничивают работу общественного транспорта и метро. Для проезда будет необходим спецпропуск. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Кроме того, с понедельника в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице самая напряженная ситуация с госпитализациями из-за коронавируса в Украине. По данным Минздрава, показатель заполненности кроватей с кислородом составляет 85,8%.

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