Локдаун в Києві: як оформити спецпропуск на проїзд у громадському транспорті

У Києві з понеділка, 5 квітня, вводяться спецперепустки для проїзду в громадському транспорті і метро. Про те, як їх оформити, розповів перший заступник голови КМДА Микола Повозник.

Про це в коментарі "Громадське радіо" повідомив Повозник.

За його словами, для отримання спецперепустки потрібно написати лист у Департамент транспорту Київської міської державної адміністрації (КМДА). В документі необхідно обґрунтувати потребу в його отриманні та вказати контактний номер телефону. "Після того протягом певного часу заявнику передзвонять і скажуть куди прийти за перепусткою", - пояснив він.

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві обмежують роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду буде необхідний спецперепустки. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Крім того, з понеділка у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями з-за коронавіруса в Україні. За даними Моз, показник заповнення ліжок з киснем становить 85,8%.