Локдаун в Киеве: как оформить спецпропуск на проезд в общественном транспорте

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводятся спецпропуска для проезда в общественном транспорте и метро. О том, как их оформить, рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, для получения спецпропуска нужно написать письмо в Департамент транспорта Киевской городской государственной администрации (КГГА). В документе необходимо обосновать потребность в его получении и указать контактный номер телефона. "После того в течение определенного времени заявителю перезвонят и скажут куда прийти за пропуском", - пояснил он.

В свою очередь, замглавы КГГА Валентин Мондиевский напомнил о переводе с 5 апреля учебных и дошкольных заведений на дистанционный режим работы. "К сожалению, введение предыдущих ограничений не дало своих результатов. Уровень заболеваемости все еще очень высок, поэтому мы вынуждены перейти в режим полного локдауну. Надеюсь, что за эти недели нам удастся улучшить ситуацию", - цитирует пресс-служба горадминистрации Мондиевского.

Он также отметил, что Департамент образования и науки КГГА подготовил для педагогов и родителей школьников дополнительные материалы для проведения дистанционных уроков, а для дошкольников работать платформа "Детский сад онлайн".