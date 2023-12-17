Локальные сложности до сих пор возникают. В "Киевстаре" рассказали о работе мобильной сети
Мобильный оператор "Киевстар" продолжает возобновлять работу услуг, однако локальные сложности до сих пор возникают.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-служба "Киевстара".
Какие услуги восстановлены по состоянию на сегодня, 17 декабря:
- голосовой связи;
- роуминга;
- мобильной передачи данных;
- "Домашнего Интернета";
- виртуальной приватной сети (VPN).
Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов. В частности компания как можно быстрее планирует восстановить услугу SMS.
"Восстановление работы услуг происходит постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий. В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета", - отметила пресс-служба.
На период стабилизационных мероприятий, услуга мобильной передачи данных может работать с пониженной скоростью.
Что делать, если SIM-карта не регистрируется в сети
В случае, если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо:
- перезагрузить телефон;
- можно попытаться включить и выключить "авиа" режим;
- выбрать сеть "Киевстар" в настройках телефона.
Кибератака на "Киевстар"
Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.
В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.
Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.
Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.
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