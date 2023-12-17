Локальные сложности до сих пор возникают. В "Киевстаре" рассказали о работе мобильной сети

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает возобновлять работу услуг, однако локальные сложности до сих пор возникают.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-служба "Киевстара".

Какие услуги восстановлены по состоянию на сегодня, 17 декабря:

голосовой связи;

роуминга;

мобильной передачи данных;

"Домашнего Интернета";

виртуальной приватной сети (VPN).

Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов. В частности компания как можно быстрее планирует восстановить услугу SMS.

"Восстановление работы услуг происходит постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий. В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета", - отметила пресс-служба.

На период стабилизационных мероприятий, услуга мобильной передачи данных может работать с пониженной скоростью.

Что делать, если SIM-карта не регистрируется в сети

В случае, если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо:

перезагрузить телефон;

можно попытаться включить и выключить "авиа" режим;

выбрать сеть "Киевстар" в настройках телефона.

Кибератака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.