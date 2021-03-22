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Локадун в Одесі: як працюватиме громадський транспорт

Новость на русском → Одеса, Понеділок 22 березня 2021 21:00
Локадун в Одесі: як працюватиме громадський транспорт Фото: громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Опівночі 23 березня в Одесі почнуть діяти обмеження "червоної" зони карантину. Однак роботу громадського транспорту в місті зупиняти не планують.

Про це повідомило місцеве агентство "Думская".

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила дозволити роботу громадського транспорту, але за умови, що кількість пасажирів не буде перевищувати кількість сидячих місць.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс або здійснювати адресну доставку. Продовжать працювати тільки продуктові магазини, заправки та СТО, аптеки, зоомагазини та ветклініки, салони краси та перукарні, банки, а також поштові оператори.

Раніше в "червоній" зоні обов'язково заборонялася робота громадського транспорту, але сьогодні Кабмін дозволив місцевій владі самостійно вирішувати, як працюватиме транспорт в містах чи регіонах.

Зазначимо, станом на сьогодні в "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Сумська та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, обмеження "червоної" зони у Київській та Сумській областях почнуть діяти тільки з 24 березня.

Крім того, сьогодні влада Києва ухвалила остаточне рішення щодо того, як відзавтра працюватиме громадський транспорт у столиці.

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