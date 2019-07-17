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Логвинський розповів про першу в історії резолюцію ПАРЄ про права адвокатів

Новини » Політика    17.07.2019 - 15:41
Логвинський розповів про першу в історії резолюцію ПАРЄ про права адвокатів
Фото: Георгій Логвинський (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Юркомітет ПАРЄ прийняв відповідний меморандум доповіді

Заступник голови постійної делегації Верховної ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Георгій Логвинський розповів про першу в історії резолюцію ПАРЄ про права адвокатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

"Важлива новина для колег адвокатів! Юридичний комітет ПАРЄ ухвалив меморандум доповіді, що створює першу в історії резолюцію ПАРЄ про права та гарантії адвокатів. Пишаюся, що цю ідею зміг реалізувати для вас і стати доповідачем і автором цього документа для 47 країн Ради Європи. Дякую колегам за допомогу та цінні поради! Незважаючи на те, що меморандум базується на проблемах всіх країн РЄ, велику увагу приділено проблемам в Україні", - написав Логвинський.

На думку політика, вже зроблено чимало: "пропозиція доповіді, підписана більше 30 депутатами з 15 країн, на розгляд Бюро Асамблеї, позитивне голосування для створення доповіді, і розгляд юридичним комітетом, призначення доповідача з подальшою підготовкою тексту меморандуму". Вся ця процедура, за словами Логвинского, зайняла більше двох років.

"Але це зроблено! Далі слухання, обговорення з експертами та професійним співтовариством, підготовка тексту доповіді, який має бути проголосований у залі Асамблеї", - додав Логвинський.

Нагадаємо, раніше Парламентська асамблея Ради Європи прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом.

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